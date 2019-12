Position politique : Farba Ngom «renouvelle son amitié à Amadou Ba», mais n'en oublie pas pour autant « sa fidélité au président Macky Sall »

Mais, le député n'en oublie pas pour autant « sa fidélité au président Macky Sall », qu'il dépeint comme son « seul et unique mentor ». « Il y a une logique en politique, c'est que le chef de parti est le seul leader qui existe », a-t-il rappelé.



« Aujourd’hui, mon leader politique s’appelle Macky Sall. C’est mon seul et unique mentor en politique. J’ai milité pour l’Apr grâce à lui. Après Macky Sall, je verrai ce que je ferais », a dit Farba Ngom.



La bataille pour la succession à l’Apr a été évoquée par l’animateur de Faraam Faccee. Sur ce, le député a refusé d’arbitrer. « Le Président Macky Sall, réélu pour un second mandat, n’a pas encore fait un an et on nous parle de succession. De là à parler de troisième mandat, c’est autre chose. C’est le bilan qui m’intéresse », ajoute encore le député-maire



Dans la foulée, le responsable de l’Apr à Agnam a redit son amitié pour Amadou Ba. Farba Ngom a encore fait part de cette amitié pour le ministre des Affaires étrangères, qui « un homme bien », selon lui. « Amadou Ba, c’est mon ami », a-t-il reconnu.