Tensions minières autour de 700 milliards : Cinq cadres d’Hummingbird en détention au Mali


Tensions minières autour de 700 milliards : Cinq cadres d’Hummingbird en détention au Mali

Les autorités maliennes ont placé cinq responsables de la société minière Hummingbird en détention provisoire vendredi 23 janvier, après une semaine de garde à vue. Ils ont été transférés à la maison d’arrêt de Bamako, selon le quotidien L’Indépendant.

 

En effet, Bamako exige le paiement de près de 700 milliards de francs CFA (environ 1,1 milliard d’euros) et a interdit à Hummingbird toute exportation d’or. Le gouvernement accuse la compagnie d’avoir dissimulé ses revenus dans des comptes situés à l’étranger entre 2024 et 2025. Cette nouvelle crise intervient alors qu’un arrangement semblait avoir été trouvé il y a tout juste douze mois. En janvier 2025, le groupe britannique avait accepté de régler 10 milliards de FCFA (15,2 millions d’euros) et de se soumettre aux dispositions du nouveau code minier malien. Le dossier paraissait alors clos.

 

Entre-temps, la situation a évolué avec l’acquisition d’Hummingbird par Coris Invest Group, holding du banquier burkinabè Idrissa Nassa. Ce dernier contrôle désormais la mine de Yanfolila. Plusieurs sources indiquent que ce nouveau différend s’inscrit dans un contexte plus large de tensions minières entre le Mali et le Burkina Faso. Le point de départ serait la décision prise en septembre 2025 par Ouagadougou de nationaliser la mine d’or de Taparko. Cette exploitation était détenue par Skygold Resources, entreprise liée à Mamou Touré, conseiller influent du président malien sur les questions minières. L’action menée contre la SMK (Société des Mines de Kalana) constituerait donc une « contre-mesure », selon une source proche du dossier.

 

Aucune des parties concernées n’a accepté de commenter cette affaire à ce stade. Le procureur du pôle judiciaire spécialisé, le ministère malien des Mines, le commissariat des activités minières, le groupe Hummingbird et Idrissa Nassa sont restés silencieux face aux sollicitations de RFI. « Nous préférons d’abord observer l’évolution de la situation », indique discrètement une source au sein du groupe minier.

 

Le précédent Barrick Gold

 

Cette affaire rappelle inévitablement le cas du canadien Barrick Gold. Quatre de ses dirigeants locaux ont passé douze mois en détention avant d’être relâchés en novembre 2025. Le face-à-face avait atteint son paroxysme avec la confiscation de trois tonnes d’or sur le site de Loulo-Gounkoto, suivi de la mise sous tutelle temporaire de la mine par les autorités maliennes. Le groupe canadien avait riposté en engageant une procédure d’arbitrage international. Finalement, Barrick Gold avait capitulé en signant un accord dont les termes demeurent confidentiels, mais que Bloomberg estime à 430 millions de dollars.

 

En décembre 2025, le ministère des Mines malien affirmait avoir recouvré 761 milliards de francs CFA (près de 1,16 milliard d’euros) d’arriérés fiscaux auprès de diverses sociétés minières opérant au Mali, depuis l’ouverture des audits en 2023. Un signal a été envoyé le 19 janvier dernier avec la nomination par décret présidentiel d’Hilaire Bebian Diarra, ancien cadre de Barrick Gold, au poste de commissaire chargé des Activités minières, avec rang de ministre. Une désignation qui, visiblement, témoigne de la volonté de Bamako de poursuivre sa politique de fermeté envers le secteur minier.

Autres articles
Mercredi 28 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Interception d’une Pirogue clandestine : un réseau sénégalo guinéen démantelé après l’accostage à Mbour

Interception d’une Pirogue clandestine : un réseau sénégalo guinéen démantelé après l’accostage à Mbour - 29/01/2026

Manifeste « DUNDAL PS »: Voici la liste des 46 signataires

Manifeste « DUNDAL PS »: Voici la liste des 46 signataires - 29/01/2026

Accès à l’eau en Afrique : Le plaidoyer d’Aminata Touré pour la prise en compte des besoins prioritaires de femmes

Accès à l’eau en Afrique : Le plaidoyer d’Aminata Touré pour la prise en compte des besoins prioritaires de femmes - 29/01/2026

Pape Malick Ndour après l’ordonnance de la Chambre d’accusation du PJF: « Je suis conscient de mon innocence devant le Bon Dieu »

Pape Malick Ndour après l’ordonnance de la Chambre d’accusation du PJF: « Je suis conscient de mon innocence devant le Bon Dieu » - 29/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Les confessions troublantes de Hanna Sabaly (‎présidente régionale des ex exciseuses)

Lutte contre les MGF à Kolda : Les confessions troublantes de Hanna Sabaly (‎présidente régionale des ex exciseuses) - 28/01/2026

PAS DE CONFUSION, PRÉSIDENT ! ( Par Soreu Malick, Membre du BP du parti ACT)

PAS DE CONFUSION, PRÉSIDENT ! ( Par Soreu Malick, Membre du BP du parti ACT) - 28/01/2026

Thiès- fonds spéciaux: l'ex juge Ibrahima H. Dème annonce des plaintes contre le PM et le ministre des finances pour refus d'accès à l'information

Thiès- fonds spéciaux: l'ex juge Ibrahima H. Dème annonce des plaintes contre le PM et le ministre des finances pour refus d'accès à l'information - 28/01/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Crise dans les secteurs de l'Éducation et la Santé: Le G7 conteste la légitimité du président du Haut Conseil du Dialogue social

Crise dans les secteurs de l'Éducation et la Santé: Le G7 conteste la légitimité du président du Haut Conseil du Dialogue social - 28/01/2026

Fin de mandat à la Délégation générale du Québec : Iya Touré dresse le bilan de ses cinq ans à Dakar

Fin de mandat à la Délégation générale du Québec : Iya Touré dresse le bilan de ses cinq ans à Dakar - 28/01/2026

Groenland : Copenhague et Nuuk saluent le soutien « sans faille » de Paris

Groenland : Copenhague et Nuuk saluent le soutien « sans faille » de Paris - 28/01/2026

Macron reçoit les dirigeants danois et groenlandais : « Nous avons été à vos côtés, nous le sommes aujourd’hui et nous le serons demain... »

Macron reçoit les dirigeants danois et groenlandais : « Nous avons été à vos côtés, nous le sommes aujourd’hui et nous le serons demain... » - 28/01/2026

150 milliards GNF d’exportations vers la Guinée : Le Sénégal écrase la concurrence africaine et s’impose comme 1er fournisseur

150 milliards GNF d’exportations vers la Guinée : Le Sénégal écrase la concurrence africaine et s’impose comme 1er fournisseur - 28/01/2026

RAVIE / DËGG MOO WOOR - Pape Modou Fall et Cie se proposent de « réveiller la politique sénégalaise »

RAVIE / DËGG MOO WOOR - Pape Modou Fall et Cie se proposent de « réveiller la politique sénégalaise » - 28/01/2026

Sonko « ouvre sa campagne au Maroc » et fait cap sur 2029: « J’appelle tous les sénégalais à porter le PROJET Pastef pour un changement définitif…»

Sonko « ouvre sa campagne au Maroc » et fait cap sur 2029: « J’appelle tous les sénégalais à porter le PROJET Pastef pour un changement définitif…» - 27/01/2026

Objectifs 2030 sur l’eau compromis : Paris et Dakar plaident pour une mobilisation politique

Objectifs 2030 sur l’eau compromis : Paris et Dakar plaident pour une mobilisation politique - 27/01/2026

Projet de dépollution de la baie de Hann : Un demi-million de Sénégalais bénéficiaires

Projet de dépollution de la baie de Hann : Un demi-million de Sénégalais bénéficiaires - 27/01/2026

Conférence de l’ONU sur l’eau : la France et le Sénégal plaident pour une approche commune globale

Conférence de l’ONU sur l’eau : la France et le Sénégal plaident pour une approche commune globale - 27/01/2026

L'Espagne va régulariser un demi-million de sans-papiers

L'Espagne va régulariser un demi-million de sans-papiers - 27/01/2026

Guinée: le président Doumbouya confirme Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre

Guinée: le président Doumbouya confirme Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre - 27/01/2026

Enseignement : Le gouvernement accorde un nouveau délai de régularisation pour les contractuels

Enseignement : Le gouvernement accorde un nouveau délai de régularisation pour les contractuels - 27/01/2026

Baisse de 25% du tabagisme au Sénégal : la LISTAB dénonce des chiffres « totalement erronés » de l’enquête GATS

Baisse de 25% du tabagisme au Sénégal : la LISTAB dénonce des chiffres « totalement erronés » de l’enquête GATS - 27/01/2026

[ Images] Forces Armées : Le CEMGA Mbaye Cissé fait ses adieux aux unités de la zone militaire n°1

[ Images] Forces Armées : Le CEMGA Mbaye Cissé fait ses adieux aux unités de la zone militaire n°1 - 27/01/2026

L’APR fait peau neuve avec de jeunes cadres et des femmes aux commandes : Le SEN s’en réjouit et annonce un retour au pouvoir

L’APR fait peau neuve avec de jeunes cadres et des femmes aux commandes : Le SEN s’en réjouit et annonce un retour au pouvoir - 27/01/2026

Inclusion financière : Ecobank Sénégal accompagne Wave pour le lancement d’une carte virtuelle intégrée

Inclusion financière : Ecobank Sénégal accompagne Wave pour le lancement d’une carte virtuelle intégrée - 27/01/2026

Air Sénégal renforce sa ligne Paris–Dakar avec l’intégration d’un Boeing 777

Air Sénégal renforce sa ligne Paris–Dakar avec l’intégration d’un Boeing 777 - 27/01/2026

Diffusion d’images de violence : le CORED rappelle au respect de la dignité humaine et met en garde les médias

Diffusion d’images de violence : le CORED rappelle au respect de la dignité humaine et met en garde les médias - 27/01/2026

Crd spécial à Thiès :

Crd spécial à Thiès : "Il est apparu indispensable de repenser en profondeur notre Politique nationale de l’Emploi" (Moustapha Ndieck Sarré, ministre) - 27/01/2026

Trafic de drogue à Aéré Lao : La gendarmerie interpelle 3 personnes avec 14 kilos de Chanvre indien

Trafic de drogue à Aéré Lao : La gendarmerie interpelle 3 personnes avec 14 kilos de Chanvre indien - 27/01/2026

APR : Néné Fatoumata Tall désignée Présidente du Mouvement National des Femmes Républicaines

APR : Néné Fatoumata Tall désignée Présidente du Mouvement National des Femmes Républicaines - 27/01/2026

RSS Syndication