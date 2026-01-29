Accès à l’eau en Afrique : Le plaidoyer d’Aminata Touré pour la prise en compte des besoins prioritaires de femmes


Accès à l’eau en Afrique : Le plaidoyer d’Aminata Touré pour la prise en compte des besoins prioritaires de femmes
Aminata Touré, haut représentant du président de la République, a présidé une réunion de haut niveau en marge de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, prévue en décembre 2026 à Abu Dhabi. En sa qualité de membre du Conseil des Leaders de l’Initiative des Nations Unies « Assainissement et Eau pour Tous », elle a animé un side-event consacré à l’intégration de ces enjeux dans l’agenda des décideurs.
 
Dans son intervention, Aminata Touré a tiré la sonnette d’alarme sur une problématique qui touche particulièrement les populations africaines et sénégalaises. « L’accès à l’eau en Afrique et au Sénégal touche tout particulièrement les femmes qui assurent encore dans de nombreuses contrées exclusivement la pénible tâche d’approvisionnement » a-t-elle indiqué. 
 
Cette responsabilité, qui pèse de manière disproportionnée sur les épaules des femmes et des filles, n’est pas sans conséquences. Selon la haute représentante, elle engendre « un impact négatif sur le bien-être, la santé des femmes et l’éducation des filles »
 
Face à ce constat, Aminata Touré a lancé un appel pressant aux décideurs internationaux : « Il est urgent que leurs besoins soient pris en compte parmi les toutes premières priorités des décideurs », a plaidé l’an Premier ministre. 
Jeudi 29 Janvier 2026
