Pape Malick Ndour après l’ordonnance de la Chambre d’accusation du PJF: « Je suis conscient de mon innocence devant le Bon Dieu »

Placé sous mandat de dépôt par la chambre d’accusation du Pool Judiciaire Financier dans le cadre de l’affaire PRODAC, Pape Malick Ndour a brisé le silence. Dans une publication, l’ancien ministre se dit confiant face à la justice. « L’essentiel est d’avoir la conscience tranquille et d’être conscient de ton innocence devant le Bon Dieu, qui connaît toute la vérité. Le reste n’est qu’une affaire de destin et de calculs politiciens. Ça passera et les grandes victoires sont devant nous », a écrit Pape Malick Ndour sur son compte.



Dans ce message, l’intéressé dénonce ce qu’il qualifie de « calculs politiciens » derrière son placement en détention provisoire. Il affirme son innocence et se dit persuadé que la vérité finira par éclater.



Malgré sa situation judiciaire, Pape Malick Ndour dit qu'il demeure confiant quant à l’issue de cette procédure et promet des grandes victoires à venir.