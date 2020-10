Politique : Macky 2012 se félicite de la responsabilisation de Adji D. M. Kanouté et de Jean P. Dias (conf. des leaders)

La coalition Macky 2012 se réjouit fortement de la réélection du Sénégal par l’Assemblée générale des Nations Unies comme membre du conseil des droits de l’homme pour un nouveau mandat de trois ans avec un score de 188 voix sur 190 soit 99% des votes, dans un communiqué reçu à Dakaractu. "Cela prouve à suffisance que notre pays est une terre de démocratie, de liberté d’expression et de justice", lit-on dans la note.



Aussi, la coalition salue la mise en place de la mission d’information parlementaire sur le plan décennal de lutte contre les inondations composée de députés de la majorité, de l’opposition et du groupe des non-inscrits.



Selon Macky 2012, "cette composition qui prend en compte les différentes sensibilités de l’hémicycle rassure d’ores et déjà sur le caractère transparent et objectif du rapport qui sera présenté aux sénégalais. Également Macky 2012 salue le déclenchement du plan ORSEC qui est en train de soulager les populations victimes des eaux de pluie."



Par ailleurs, Macky 2012 appuie la position du Président Macky Sall qui a demandé une surveillance accrue des frontières au regard de la recrudescence des cas importés et le félicite de sa gestion de la crise sanitaire qui a classé "le Sénégal, deuxième pays au niveau mondial dans la lutte contre la pandémie. Par ailleurs, nous encourageons le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la réussite du plan de relance économique initié par le chef de l’État pour enrayer les effets néfastes de la COVID 19 et replacer notre économie sur les rampes de la croissance."



Enfin, Macky 2012 se félicite de la responsabilisation de deux de ses leaders, à la présidence et à l’assemblée nationale en l’occurrence Jean Paul Dias et Adji Diarra Mergane Kanouté.



La coalition "remercie infiniment le Président Macky Sall, le groupe parlementaire BBY, réaffirme son ancrage dans BBY ainsi que son soutien indéfectible au Chef de l’État pour un Sénégal émergent et prospère", conclut la note.