Politique : "Les Guelewars " du Dr Babacar Diop exigent du ministre de l'intérieur la délivrance sans délai de leur récépissé.

Le mouvement politique Les Guelewars dirigé par le Dr Babacar Diop, l’actuel maire de Thiès, a lancé un appel à la communauté internationale pour une résolution définitive du différend entre l'Ukraine et la Russie. Venu clôturer la rencontre de deux jours tenue ce week end à Rufisque, le Dr Babacar Diop de dire : « Il faut manifester sa solidarité à tous les peuples d'Afrique qui luttent dignement pour la démocratie et appeller à la responsabilité des élites politiques et militaires en Afrique dont la vocation est d'être au service exclusif des populations; Condamner, avec la plus grande fermeté, les massacres au Tchad et dans d'autres pays d'Afrique par des apprentis dictateurs qui ne comptent que sur la violence et la terreur pour s'éterniser au pouvoir; Demander aux peuples de la CEDEAO d'exiger le respect de la limitation des mandats et le renforcement de la démocratie; Demander l'arrêt de l'instrumentalisation des institutions qui constituent la colonne vertébrale d'un Etat démocratique et l'arrêt de toute forme d'élimination politique des acteurs de l'opposition par l'instrumentalisation de la justice; Demander à Macky Sall de renoncer à tout projet de briguer un troisième mandat au nom de la stabilité politique et sociale du Sénégal et appelle toutes les forces vives de la Nation à la mobilisation pour constituer un vaste bouclier contre la tentation suicidaire de troisième candidature de Macky Sall; Appelle le gouvernement à prendre d'urgence les mesures appropriées pour baisser le coût de la vie et répondre à la demande sociale; Recommander la mise en place d'une dynamique unitaire pour une meilleure prise en charge des revendications des syndicats et des organisations consumériste ».

Une occasion aussi saisie par cette assemblée pour aborder les problèmes de l’heure. Ainsi, les membres dudit mouvement ont invité toutes les structures du parti à l'organisation et à la mobilisation pour préparer la campagne de parrainage en vue de l'élection présidentielle de 2024 et la tournée nationale et internationale que le secrétaire général et la direction du parti entameront en novembre 2022. Dans la même foulée, ils ont exigé du ministre de l'intérieur la délivrance sans délai de leur récépissé conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays.