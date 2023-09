Politique : Le DRH du CROUS de Kaolack, Saïdou Abdoul Diop, lance le mouvement pour l’émergence de la région de Matam/Nafoore Fouta et...

Le directeur des ressources humaines (DRH) du Centre régional des œuvres sociales de l'université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack, Saïdou Abdoul Diop, a procédé au lancement du mouvement pour l’émergence de la région de Matam/Nafoore Fouta.

Ledit mouvement s'engage à participer au développement de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation etc... Et à offrir un plateau technique moderne aux infrastructures sanitaires et des infrastructures sportives et culturelles à la jeunesse. Cette nouvelle impulsion prône la lutte contre le chômage des jeunes, leur promotion au sein des instances de décision et surtout, développer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes afin de booster l'émergence de cette commune et du département de Matam.