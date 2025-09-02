Pokola,Le lutteur qui a défié la gravité… et la police : accident, malaise ou règlement de comptes ? Une chute, mille questions

Un fait divers digne d’un scénario de film noir a secoué hier la capitale. Selon les informations du quotidien L’Observateur, le lutteur Pape Mbaye, plus connu sous le nom de Pokola Baldé, pensionnaire de l’écurie Falaye Baldé, a fait une chute spectaculaire du 3ᵉ étage d’un immeuble situé à la Cité Mixta, à Dakar, dans la matinée du lundi 1ᵉʳ septembre 2025.



Une chute aux zones d’ombre



Si le lutteur a eu la chance d’échapper à la mort, le choc a été d’une violence inouïe. Heurtant lourdement le sol, Pokola s’est grièvement blessé au genou gauche et au bassin. Conscient mais en proie à de vives douleurs, il a été évacué d’urgence par les sapeurs-pompiers vers l’Hôpital général Idrissa Pouye (ex-CTO), où il est actuellement placé sous soins intensifs.



Mais plus que l’accident, ce sont les circonstances entourant la chute qui intriguent policiers et riverains. En effet, après avoir reconnu de simples « vertiges » lors d’un bref échange avec des agents en civil, le lutteur s’est ensuite muré dans le silence.



Une enquête qui s’annonce complexe



Les limiers du commissariat des Parcelles Assainies, sous la houlette du commissaire Sarr, ont immédiatement perquisitionné la chambre occupée par Pokola. Résultat : rien de compromettant, à l’exception de quelques mégots de cigarette. Aucun signe de lutte, aucun objet suspect. Pourtant, plusieurs hypothèses restent sur la table :

• une perte d’équilibre liée à un malaise,

• une consommation de stupéfiants,

• ou pire, une poussée volontaire par une tierce personne.



La police tente toujours de déterminer si le lutteur était seul dans la pièce au moment des faits.



Un passé judiciaire qui alimente les soupçons



Le mystère entourant la chute de Pokola prend une tournure encore plus sulfureuse à la lumière de son passé récent. En mars dernier, rappelle L’Observateur, le lutteur avait été condamné à six mois de prison avec sursis, dont un mois ferme, pour rébellion et outrage à agent. Par ailleurs, il est sous contrôle judiciaire dans une affaire de trafic d’ecstasy et d’association de malfaiteurs.



Connu pour sa fougue dans l’arène comme en dehors, le lutteur traîne donc une réputation sulfureuse, ce qui alimente toutes sortes de spéculations autour de ce mystérieux accident.