Point-E : Un homme meurt après une chute brutale du 9e étage d’un immeuble en construction

À seulement 27 ans, M. Diatta a été emporté par la grande faucheuse suite à une chute mortelle. Projeté du 9e étage d'un immeuble en construction au Point-E, son corps s'est violemment écrasé au sol, dans un fracas qui a figé ses collègues. La brutalité de la chute lui a occasionné, sur le champ, de profondes plaies ouvertes.







Le drame s'est produit ce lundi, rapporte l’Observateur, sur un chantier de dix étages érigé en face de l’Ipress. La victime, qui semblait absorbée par sa tâche, n'a eu aucune chance face à la hauteur vertigineuse.



Quand les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, il était déjà trop tard et ils n’ont donc pu que constater les dégâts. Le Commissaire du Point-E, accompagné de ses éléments, s'est également rendu sur les lieux pour procéder aux constats d'usage. Dans la foulée de cette tragédie, le responsable du chantier a été interpellé, selon des sources de L'Observateur.

