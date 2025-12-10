Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé


C’est une intervention captivante de la députée Me Aïssata Tall Sall et présidente du Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal adressée au ministre de l'Intérieur Me Bamba Cissé ce mercredi. Me Aïssata Tall Sall rappelle que le ministre de l'Intérieur au Sénégal cumule plusieurs responsabilités délicates et parfois en tension :

 

« Vous êtes le ministre de la laïcité. Dans un État où la religion est sacrée et où la liberté de culte est garantie, son rôle est de veiller à l'application du principe de neutralité religieuse de l'État, sans heurter les convictions profondes des citoyens. Vous êtes aussi le garant des libertés publiques qui doivent garantir le droit de manifester, de s'exprimer, et d’être en association. Vous êtes aussi le responsable de l'ordre public et le devoir de protéger les institutions, les frontières et la sécurité des personnes et des biens, dans l'usage réglementé de la force », a indiqué Me Aïssa Tall Sall

 

Le message central de l’ancien ministre de la justice au ministre est que celui-ci doit maintenir une balance des antonymes (l'équilibre entre des contraires) pour que vive la République. Il faut avoir l'art de concilier autorité et liberté, fermeté et dialogue, estime Me Aïssata Tall Sall. 

 

« Dialoguer avant de décider… »

 

C'est le cœur de sa recommandation de Me Aïssata Tall Sall qui insiste en ces termes: « Parlez aux ambiances (acteurs politiques , à la société civile, aux parties concernées). Ce n'est qu'après ce dialogue qu'une décision légitime et apaisée peut être prise », a indiqué la parlementaire qui exhorte Me Bamba Cissé à rester à égale distance de tous les partis politiques, à refuser tout alignement partisan et à rester au service de l'État et non d'un camp.

 

Me Aïssata Tall Sall livre bien plus qu'une simple interpellation. En effet, elle veut donner une leçon de droit public et d'éthique républicaine devant son confrère actuel ministre de la République chargé de l'intérieur et de la sécurité publique. Elle rappelle à Me Bamba Cissé que son pouvoir n'est pas une fin en soi, mais un instrument délicat au service de l'équilibre démocratique. 

Mercredi 10 Décembre 2025
Dakaractu



