« Plus d’un milliard de personnes vivent en situation de pauvreté, près de 500 millions dans des zones de conflit » (Rapport PNUD 2024).

L’étude du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) porte sur 112 pays et 6,3 milliards de personnes, ainsi qu’une analyse de la relation entre conflit et pauvreté. Pour 2024 du rapport de l’IPM révèle ainsi que 1,1 milliard de personnes dans le monde vivent dans une situation d’extrême pauvreté, dont 40 % vivent dans des pays en proie à la guerre, fragilisés ou peu paisibles, selon au moins un des trois ensembles de données largement utilisés pour mesurer l’ampleur des conflits. Selon la dernière actualisation de l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) dans le monde publiée aujourd’hui, 455 millions de personnes pauvres vivent dans des pays exposés à des conflits violents sur plus d’un milliard de personnes pauvres dans le monde. En effet, l'administrateur du PNUD, Achim Steiner, a déclaré que « la nouvelle étude montre que presque 500 millions de personnes vivent dans un contexte de conflit violent »





Les indicateurs de pauvreté multidimensionnelle montrent des niveaux de dénuement plus élevés dans les pays en guerre, ce qui souligne l'impact dévastateur des conflits sur les populations les plus vulnérables du monde, fait savoir le rapport. Par exemple, dans les pays touchés par des conflits, plus d'une personne pauvre sur quatre n'a pas accès à l'électricité, contre un peu plus d'une sur vingt dans des régions plus stables. Des disparités similaires sont flagrantes dans des domaines comme l'éducation des enfants (17,7 % contre 4,4 %), la nutrition (20,8 % contre 7,2 %) ou la mortalité infantile (8 % contre 1,1 %). L'étude révèle que les difficultés sont nettement aggravées – en ce qui concerne la nutrition, l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau et aux installations sanitaires – pour des personnes pauvres vivant dans un contexte de conflit par rapport à des personnes pauvres qui vivent dans un environnement plus paisible.



En plus d'une analyse approfondie de la pauvreté dans les situations de conflit, le dernier rapport de l'IPM offre un aperçu nuancé du vécu des personnes pauvres et de l'évolution de la pauvreté dans le monde. En effet, sur 1,1 milliard de personnes pauvres, plus de la moitié sont des enfants âgés de moins de 18 ans (584 millions). À l'échelle mondiale, 27,9 % des enfants vivent dans la pauvreté, contre 13,5 % des adultes.



Une grande partie des 1,1 milliard de personnes pauvres n'a qu'un accès limité aux installations sanitaires (828 millions), au logement (886 millions) ou au combustible de cuisine (998 millions). Par ailleurs, note le rapport, « plus d'une personne pauvre sur deux vit avec une personne sous-alimentée dans son foyer (637 millions). » En Asie du Sud, 272 millions de pauvres vivent dans un foyer qui compte au moins une personne sous-alimentée. En Afrique subsaharienne, ce chiffre atteint 256 millions.