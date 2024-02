Plan d’actions contre le retrait de la licence de Walf-Tv: La société civile se joint à la CAP…

À la suite de la coordination des associations de presse (CAP) qui déroule son plan d’action de lutte contre le retrait de la licence de Walf -Tv, la société civile se lance aussi dans le combat de principe. Selon elle, il est impératif de respecter libertés fondamentales et surtout la liberté d’expression et d’information. Par principe, les organisations de la société, dans cette affaire du retrait de la licence de Walf-Tv, se sont jointes à la CAP pour dénoncer unanimement cette décision arbitraire, qu'elles qualifient d'un « coup de plus porté aux libertés fondamentales des citoyens de jouir d'un pluralisme médiatique ouvert en plus d'être une violation flagrante de la liberté de presse ».



L’ONG 3D, le Forum Civil, Amnesty International, Article 19, la Raddho et l'ADHA se sont engagés à accompagner toute initiative et à participer à toute action allant dans le sens du rétablissement de la licence de Walf-TV.