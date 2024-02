Plaintes croisées Massaly et le maire de Thiès-Est : "Me Ousmane Diagne prouve sa solidarité à ces jeunes qu'il avait demandé de sortir" (Me El hadji Diouf)

Après une première audition hier, le leader de l'UNR/BBY Mouhamed Lamine Massaly s'est encore rendu ce jeudi, au commissariat Central de Thiès avec ses avocats pour être entendu à nouveau dans l'affaire l'opposant au maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne. En effet, les deux concernés s'accusent mutuellement suite aux manifestations du vendredi dernier. Me El hadji Diouf, un des avocats de Massaly a face à la presse signalé que "Me Ousmane Diagne a porté plainte contre mon client pour violence, voie de faite, tentative de meurtre comme s'il était le procureur ou l'État.



Comme s'il était présent devant ou chez mon client au moment des faits". "Nous n'avons absolument rien à craindre", dira Me El Hadji Diouf qui assimile la plainte contre son client à de la farce . "C'est une plainte qui n'a aucun sens. Me Ousmane Diagne n'a même pas le pouvoir de porter plainte. En matière pénale nul ne peut porter plainte pour procureur. Personne n'a porté plainte contre Massaly qui n'a rien fait, lui il se permet de porter plainte au nom d'une mairie. Or Massaly est dans la commune de Thiès-Ouest et Me Ousmane Diagne dans la commune de Thiès-Est.



Même s'il est maire de Thiès-Est, la loi ne lui permet pas de porter plainte au nom des populations en matière pénale. Donc, c'est du cinéma. Ils ont voulu salir la peau de Massaly et dénigrer un honnête citoyen. C'est pourquoi mon client a apporté plainte pour diffamation", a déclaré Me El hadji Diouf. "Ils ont voulu présenter mon client comme un meurtrier qui a juste sorti son pistolet pour chasser des agresseurs. Et c'est un acte qui l'a sauvé car cela lui a permis de faire dégager ces gosses qui étaient envoyés par ce maire qui avait fait une conférence de presse pour demander aux populations de sortir. Et, qui se croit obligé de défendre ces jeunes qui étaient venus s'attaquer à mon client. Me Ousmane Diagne prouve sa solidarité à ces jeunes qu'il avait demandé de sortir. Mais Massaly n'a jamais dégainé son pistolet. il n'a jamais tiré et il l'accuse de meurtre et de violence", a fait remarquer Me El hadji Diouf. Qui s'interroge : " Massaly a exercé une violence sur qui?".