Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur
La plage de Gadaye, à Guédiawaye, est de nouveau au cœur d’un drame glaçant. Selon L’Observateur, la quiétude des habitants de la commune de Wakhinane Nimzatt a été brisée dans la soirée du jeudi 25 septembre par une double découverte macabre qui secoue tout un quartier. Vers 19 heures, des baigneurs ont aperçu deux corps sans vie, rejetés par les vagues à quelques minutes d’intervalle, provoquant un véritable choc au sein des riverains.
 
Deux adolescents fauchés par la mer
 
Les victimes, identifiées comme Cheikh S., 16 ans, et A. Bâ, 15 ans, étaient toutes deux domiciliées à Yeumbeul, plus précisément dans le quartier Warouwaye. D’après les informations rapportées par L’Observateur, les deux adolescents ont été retrouvés allongés sur le dos, vêtus de simples culottes – l’une grise, l’autre bleue – déjà marqués par une rigidité cadavérique qui laissait peu de doute sur leur décès. Les témoins présents sur les lieux parlent de corps charriés par la mer avant d’être découverts par des baigneurs en état de sidération.
 
Enquête ouverte, autopsie ordonnée
 
Alerté, le poste de police de Wakhinane Nimzatt a immédiatement dépêché une équipe sur place, rapidement rejointe par les sapeurs-pompiers. Après les constatations d’usage, les dépouilles ont été enveloppées dans des linceuls et acheminées à la morgue de l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le parquet a ordonné une autopsie afin de déterminer les circonstances exactes de la mort, tandis qu’une enquête judiciaire a été ouverte pour éclaircir les zones d’ombre entourant ce drame.
 
Une plage déjà pointée du doigt
 
Ce nouveau drame vient raviver les inquiétudes des habitants et des acteurs de la sécurité balnéaire. L’Observateur rappelle qu’en août dernier, l’Association nationale des maîtres-nageurs du Sénégal avait déjà tiré la sonnette d’alarme en plaidant pour un dispositif de sécurité renforcé, particulièrement sur la plage de Gadaye, tristement réputée pour ses courants traîtres. À ce jour, 56 victimes y avaient déjà été recensées, faisant de ce lieu l’un des plus dangereux du littoral sénégalais.
Vendredi 26 Septembre 2025
