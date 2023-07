Perturbation du transport : Les chauffeurs de bus (TATA) mettent fin à leurs grèves

Enfin, les travailleurs du réseau de transport AFTU ont mis fin à une grève qui a duré cinq jours. Après la rencontre tenue le 26 juillet 2023, les différents acteurs du secteur des transports, les représentants des opérateurs de transport et ceux des travailleurs en présence du représentant de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale (DGTSS) se sont encore retrouvés ce samedi sous la houlette de la direction du CETUD.



A la suite des négociations, un protocole est signé par tous les acteurs pour ainsi mettre fin à cette grève : Les parties conviennent de poursuivre le processus déjà entamé de régularisation de la situation des travailleurs dans un délai d’un mois. Les employeurs s’engagent à déclarer tous les travailleurs à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale : Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires. Ainsi, les salaires nets du personnel roulant sont portés à cent trente mille (130 000) FCFA pour les chauffeurs et cent mille (100 000) FCFA pour les receveurs. Ces montants incluent un forfait d’heures supplémentaires ; En complément de ces salaires, le chauffeur et le receveur bénéficient d’une « ration journalière » fixée respectivement à trois mille (3000) FCFA et deux mille (2000) FCFA et attribuée dans les mêmes conditions que la prime de panier ; Les employeurs s’engagent à ne pas poursuivre en justice, ni sanctionner les grévistes pour des raisons liées à la grève ; les parties conviennent que les points inscrits sur la plateforme revendicative et non traités dans le présent protocole seront examinés dans un délai d’un mois ; Sur le fondement du présent protocole d’accord, les représentants des travailleurs décident de suspendre la grève ; Le présent protocole d’accord entre en vigueur dès sa signature par les parties.



Toutefois, il faut préciser que le CETUD s’engage, avec l’implication étroite de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale, à accompagner les acteurs dans la mise en œuvre des conclusions retenues.



Il faut rappeler que la revendication principale porte sur l’amélioration des conditions de travail à travers la régularisation, l’affiliation aux institutions de prévoyance sociale (CSS, IPRES et IPM) ainsi qu’une augmentation des salaires.