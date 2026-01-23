Passation de service : le CNG de Malick Ngom laisse 39 millions FCFA à la Fédération


La Fédération Sénégalaise de Lutte a vécu une passation de service à haute portée symbolique entre le Comité National de Gestion (CNG), dirigé ces 15 derniers mois par Malick Ngom et le nouveau président élu de la Fédération, Bira Sène, qui doit aujourd’hui prendre les rênes. 

Dans un discours ferme et apaisé, Malick Ngom a tenu à saluer la confiance placée en lui et à remercier ceux qui l’avaient initialement porté à la tête du CNG. « J’ai la conscience tranquille. Je transmets les rênes à celui qui me les avait données », a-t-il déclaré, insistant sur la continuité institutionnelle et la connaissance mutuelle qui ont facilité les échanges.

 

L’ancien patron du CNG a mis l’accent sur une passation « ouverte et documentée », détaillant l’inventaire du patrimoine matériel et financier; ordinateurs, véhicules, équipements divers, mais aussi les comptes. Selon lui, un montant de 22 millions de FCFA a été trouvé, auquel se sont ajoutés 17 millions dus par le ministère, et un gain, un total estimé à 39 105 250 FCFA. « C’est la lutte qui a fait ces efforts », a-t-il souligné, rappelant que chaque surplus acquis durant son mandat a été clairement signalé, dans un souci de rigueur et de redevabilité.

 

Se voulant irréprochable, Malick Ngom a conclu sur un message de confiance et d’unité : « Nous n’avons mangé l’argent de personne. Nous avons été très transparents et je marcherai toujours la tête haute. » Un appel clair a été lancé à l’ensemble des acteurs pour accompagner le président Bira Sène dans sa mission de développement de la lutte sénégalaise.

Vendredi 23 Janvier 2026
