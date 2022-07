Partenariat Port de Dakar / Port de Tanger : Signature d'un accord de partenariat et de coopération mutuelle.

Selon une note d’information, « l'accord vise à établir un cadre de partenariat et de coopération mutuelle exemplaire et stable ». Il permettra de « développer des activités et projets d’intérêt commun et spécifique ».



« Il permettra la mise en œuvre, le développement et la réalisation d’initiatives et de projets convenus conformément à leur vision commune », renseigne la même source. Le document d’indiquer que les deux parties s’engagent en terme « d’échanges d’expérience et de connaissances en matière de conseil et d’accompagnement dans la planification. »



Les échanges porteront aussi sur la connaissance en matière de gouvernance et d’organisation des installations portuaires et logistique, de gestion et d’exploitation portuaire. L’autre raison de l’accord est le développement des activités visant l’aménagement des installations industrialo-portuaires, le commerce maritime et portuaire et les lignes maritimes.