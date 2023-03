Pape Ousmane Sakho : « Sadio Manè est mon idole, il m’a toujours soutenu »

L’attaquant du Simba SC était bel et bien présent ce lundi, au regroupement de la sélection nationale de football, à Diamniadio. Conscient de l’opportunité qui s’est présentée à lui, Pape Ousmane Sakho entend tout mettre en œuvre pour apporter sa touche personnelle dans l’effectif d’Aliou Cissé. À quelques jours de la double confrontation entre le Sénégal et le Mozambique (éliminatoires Can 2024), POS est aussi revenu sur sa relation privilégiée avec Sadio Manè «Sadio est mon idole, il m’a toujours soutenu » témoigne l’ailier droit des Lions.