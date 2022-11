Pape Gueye après la victoire sur l’Équateur… : « C’était un match combatif, cela m’a fait penser à un match de CAN… »

Avec beaucoup de duels et d’engagement de part et d’autre, le match entre le Sénégal et l’Équateur n’a pas été une partie de plaisir. Pour s’en convaincre, le milieu défensif a rappelé la rude bataille au milieu…

« C’était un match combatif, cela m’a fait penser à un match de CAN, il y avait beaucoup de duels. On s’y attendait. Le coach nous a communiqué les points forts de cette équipe, maintenant on est resté concentré. On était prêt, je pense qu’on a remporté assez de duels au milieu et les entrées nous ont fait du bien. »

D’après le joueur de l’Olympique de Marseille, au-delà de la victoire et de la qualification, il y avait d’autres enjeux … « On est très fier. On savait que ça allait être très compliqué. Des millions de sénégalais nous soutiennent et sont derrière nous. On avait à cœur de gagner ce match. Il y’avait aussi l’hommage au grand Pape Bouba Diop et on devait aussi gagner pour lui. »