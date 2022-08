Pablo Longoria (président OM) charge le clan Bamba Dieng : « Ce n’est pas de la communication publique. C’est une performance au quotidien »

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria est visiblement très agacé par le dossier de son joueur, Bamba Dieng et de la tournure médiatique que cela prend. Lors de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues de l’OM pour la saison 2022-2023, il s’est aussi prononcé sur le cas de l’attaquant sénégalais jugeant sa forme du moment insatisfaisante…



Visiblement très tendu, Longoria qui jusque-là n’a pas réussi à vendre Dieng qui préfère rester au club, déclare que « sur le cas individuel de Bamba Dieng, c’est un joueur sous contrat avec le club… La performance du joueur est jugée dans les entraînements, c’est jugé dans le quotidien. Dans le football, il n'y a pas de passé. C’est maintenant ! Le prochain entraînement, le dernier match, ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd’hui. »



Une déclaration pour le moins curieuse si on sait que lors des cinq matchs de préparation de Marseille, sous les ordres d’Igor Tudor, Bamba Dieng qui pris part aux deux premières rencontres avant de disparaître au fond du banc, a marqué trois (triplé contre Marignane) des cinq buts inscrits par l’OM à l’issue de ces rencontres amicales.



Amer, le président de l’OM poursuit sa logique en regrettant l’attitude de l’entourage du joueur avec une interview récemment accordée à La Provence, par l’agent du joueur, Bocar Seck. « Ce n’est pas de la communication publique. C’est une performance au quotidien. C’est un joueur très important, on connaît le joueur. On sait qu’on parle d’un vrai talent, un joueur avec beaucoup d'impact pour sa première saison complète en Ligue 1. Un joueur qui a de la valeur. Mais, il faut rappeler les valeurs du sport moderne »



Des propos qui risquent de raviver la tension déjà assez forte entre les parties prenantes. Mais surtout un discours qui ne présage rien de bon s’agissant de l’avenir du joueur sur la Canebière. Dans l’éventualité où il ne quitterait pas le club au cours du mercato estival qui prendra fin le 1er septembre, Bamba Dieng sera-t-il quand même dans le groupe ou renvoyé dans l’équipe réserve en guise de sanctions ? Rien n’est moins sûr…