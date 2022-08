PSG : Idrissa Gana Guèye envoyé dans le groupe des « indésirables »…

Conséquence de l'arrivée du milieu de terrain portugais, Renato Sanches au PSG, Idrissa Guèye a été envoyé dans le second groupe d'entraînement, le groupe des « indésirables », a renseigné L'Équipe.



L’international sénégalais n'a pas participé à l'entraînement du PSG de ce vendredi matin au Camp des Loges.



Le club ne compte pas s'appuyer cette saison sur les joueurs placés sur la liste des départs à savoir Herrera, Kurzawa, Draxler, Rafinha et Kehrer.



Un groupe que vient de quitter Georginio Wijnaldum, qui s'est engagé à la Roma (prêt d'un an avec option d'achat de 8M€).