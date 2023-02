PLAINTE CONTRE SONKO- Serigne Modou Bara Dolly Mbacké dénonce l’attaque de son siège vendredi dernier et accuse Pastef

Son siège fait partie des sites qui ont été attaqués et bousillés par les manifestants de vendredi dernier à l’occasion de la venue d’Ousmane Sonko dans la cité religieuse pour les besoins d’un meeting jadis interdit par le préfet. 72 heures après, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a convoqué ses camarades de Benno Bokk Yaakar pour leur annoncer sa décision de déposer une plainte contre le leader de Pastef et contre son coordinateur de Touba. Le Mbacké - Mbacké estime qu’aucune raison politique ne saurait justifier la destruction de de biens . Il se défaussera , par ailleurs, sur les chefs religieux, (habitués à prendre la parole toutes les fois que des écarts de conduite sont notés dans la cité et) « qui ont bizarrement préféré garder le silence par rapport à la casse de vendredi ».