Ouverture prochaine de l’Ambassade du Kenya au Sénégal

Uhuru Kenyatta, le Président de la République du Kenya et le Président Macky Sall se sont entretenus. Selon le premier cité, et tel que mentionné sur son compte Twitter, sa rencontre avec son homologue sénégalais a été fructueuse et il a été décidé à son issue, de l’ouverture de l’Ambassade du Kenya à Dakar dans les 4 mois à venir pour stimuler le commerce et faciliter la circulation des personnes et des biens entre les deux pays.