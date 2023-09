Ouverture de la 78e session de l’assemblée générale des NU: Un plan de relance de 500 milliards par an adopté pour les ODD

Un plan de sauvetage des objectifs de développement durable (ODD) a été adopté ce lundi lors de l’ouverture de la session de l’assemblée générale des nations unies à New York ce lundi. Jusque là, seuls 15% des ODD sont déjà réalisés. Il s’est agi alors de procéder à la relance de ces objectifs de développement durable. Ce plan de relance va alors coûter 500 milliards de dollars par an a été adopté par l’assemblée générale après l’ouverture de la session par le secrétaire général, Antonio Guterres. Ce plan de sauvetage est ainsi axé sur l’urgence climatique avec une transition juste et équitable, la lutte contre le chômage des jeunes, l'objectif de 4 milliards d’emplois, le numérique, la pauvreté et autant d’autres questions qui ont été au cœur des échanges des grandes puissances.







Au sommet de ces Objectifs de développement durable, il faut alors à travers ce plan de financement, travailler sur l’équité et l’équilibre entre pays développés et ceux en voie de développement. Le projet de déclaration politique a été adopté. Le secrétaire général des Nations Unies a plaidé pour l’atteinte des 17 objectifs de développement durable. Mettre fin à la pauvreté et à la faim sans oublier l’amélioration des revenus et l’accès à l’éducation dans le monde.







Pour rappel, au cours de cette sessions dont les débats vont débuter ce lundi, il s’agira pour les dirigeants du monde qui se regroupent chaque année en de telles circonstances, pour évoquer les questions de l’heure qui concernent le développement de leur pays.