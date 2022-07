Ouverture de campagne électorale / Macky Sall : « Nous ne sommes pas dans une période de non droit. L’Etat restera vigilant car la violence doit être bannie… »

Le président de la République Macky Sall a assisté traditionnellement à la prière de l’Eid Al Kabir à la grande mosquée de Dakar. À ses côtés, se tenaient le ministre de l’intérieur, le gouverneur de Dakar, le Grand Serigne de Dakar et le maire de la Commune de Dakar-Plateau.



En ce moment de fête et de pardon, le chef de l’État a rappelé les fondamentaux du vivre-ensemble, tout en invitant les acteurs politiques dans ce contexte de campagne électorale, à apaiser le climat.



« Ce jour de Tabaski est pour moi l’occasion pour d'accorder et de demander le pardon de tous. Notre pays par sa diversité, a toujours fait montre d’un vivre dans l’harmonie. Nous devons continuer à vivre dans la diversité et dans l’unité », a lancé lance Macky Sall comme première interpellation à travers ce message solennel.



Ensuite, dans cette même dynamique, le président Macky Sall rappelle aux acteurs politiques l’impératif de faire une campagne en toute responsabilité. « La période électorale n’est pas une période de non droit. L’État restera vigilant pour que cette période de campagne de 21 jours soit une période stable et apaisée. »



D’ailleurs, le président Macky Sall précise que des instructions ont été déjà données pour que cette période électorale soit une période maîtrisée et sécurisée...