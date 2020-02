Ousmane Sonko toujours dans le sarcasme et la dérision. (Par Fatoumata Niang Ba)

En bon mauvais perdant, le showman de la politique sénégalaise, Ousmane Sonko est toujours dans le sarcasme et la dérision d’où ses attaques contre le Président Macky Sall suite aux résultats des présidentielles de la Guinée Bissau.







Il s'en donne à coeur joie sur page Facebook d' Ousmane Sonko, en ces termes :







"Aujourd'hui la situation dans ce pays voisin est des plus tendues. Et si certains acteurs expriment leur méfiance (légitime) vis à vis de la Cedeao, tous considèrent Macky comme un élément destabilisateur et un acteur de la crise.



Il s'agit ni plus ni moins de l'expression de l'égo d'une personne qui s'était convaincue de son leadership sous régional Africain et Mondial alors que le flop de sa médiation burkinabé, de la candidature sénégalaise à l'UA, du dénouement de la crise gambienne par la médiation guinéenne et mauritanienne et, surtout, le scellé de sort du Franc CFA par les présidents Ouatara et Macron sont autant de symptômes du déclin diplomatique et de la perte d'influence du Sénégal sous son magistère.







La Guinée-Bissau ne doit pas lui servir d'exutoire, d'autant qu'il a mieux à faire avec la crise économico-sociale qui sévit au Sénégal à cause de son incompétence."







Il est encore empiété et plongé dans une haine qui le pousse à vouloir que tout brûle dans le pays.







Sans scrupule, il a insinué une ingérence du président Macky Sall qui n’existe que dans sa tête.







Sonko et ses hommes ont voulu instrumentalisé la cause de nos concitoyens et s’en nourrir tel des parasites. Les populations ont compris et leur ont tournés le dos très vite…







Voilà maintenant qu’il tente de fragiliser nos relations avec la Guinée Bissau.







Le seul Sénégalais qui a franchi nos frontières pour apporter son soutien à un candidat en terre Bissau Guinéenne s’appelle Sonko.







Malheureusement, au lieu du soutien attendu, il n’aura réussi qu'à leur porter la poisse....»







Le président Macky Sall est du côté du peuple Bissau guinéen et respecte leur choix d’avoir élu Monsieur Umaro Sissoko Embalo.







En bon responsable et leader, le Président ne s ‘immiscera jamais dans les affaires internes de nos pays voisins.







Il est plutôt soucieux des relations entre nos deux pays et ne se préoccupe que de la stabilité de la Guinée Bissau.







Le post de Sonko sur sa page Facebook…







Pour mémoire, c’est sur sa page Facebook que Ousmane Sonko avait publié un post en réponse au Tweet du président Macky Sall.







" il s’agit à présent de respecter et de faire respecter la volonté souveraine du peuple Bissau -guinéen.L’#UA, la #CEDEAO les partenaires doivent continuer à accompagner Bissau pour une paix durable" avait déclaré le président Macky.







Fatoumata Niang Ba



Présidente Udes/R

membre de la cellule de Com de BBY