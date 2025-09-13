Ousmane Sonko sur la « dette cachée »: « Nous prenons notre responsabilité pour que justice soit correctement rendue »

Le premier ministre actuellement à Milan en Italie, avec le ministre des finances et celui en charge de l’économie, a présenté ce samedi aux Sénégalais de la diaspora le Plan de Redressement Économique et Sociale (PRES). Une occasion pour Ousmane Sonko de rappeler les engagements du régime qui entend faire la lumière sur la dette dite « cachée ». Selon Ousmane Sonko « la justice sera rendue et les auteurs de cet acte qu’il estime odieux, doivent rendre compte devant la justice.
