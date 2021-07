Ordre National des Experts du Sénégal : le nouveau Président promet de s’attaquer à l’exercice illégal de la profession et aux conflits et contentieux inutiles

L’Ordre National des experts du Sénégal- ONES s’est réuni en Assemblée Générale ce mercredi. À son issue, Saliou Dièye a été nommé nouveau Président. Ce dernier qui a étalé sa feuille de route, annonce une lutte contre l’exercice illégal de la profession et la mise en place d’un conseil des sages pour combattre les conflits et contentieux inutiles.« Nous devons réfléchir à une stratégie permettant de mieux faire connaître les compétences de nos experts et du rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement économique et social de notre pays. Par ailleurs, l’ONES doit faire preuve d’ouverture en accueillant davantage de jeunes diplômés, bien formés qu’il faudra ensuite encadrer afin qu’ils puissent, plus tard, exercer avec compétence et efficacité le métier d’expert. Nous devons également poursuivre la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert », a laissé entendre le nouveau Président.Afin de remédier aux difficultés souvent rencontrées dans le cadre de l’administration provisoire ou la transmission de cabinets de confrères décédés ou atteints d’incapacité, nous proposerons des solutions pertinentes a-t-il aussi promis. « Je proposerai également la mise sur pied d’un conseil de Sages afin de prévenir ou régler les conflits et contentieux inutiles. Nous devons également diversifier nos sources de revenu avec les publications d’ouvrages tels que le Code Général des Impôts et l’organisation de manifestations lucratives afin notamment de mettre en place un Fonds de solidarité permettant de soutenir les confrères en difficulté », a dit Mr Dièye.Il a aussi prôné une meilleure visibilité de l’ordre. Pour ce faire, un agenda pour les actions prioritaires à mener durant le second semestre de l’année est en cours afin de pouvoir entamer sereinement l’année 2022, a-t-il promis. Mais aussi la mise à jour et une large diffusion du Tableau de l’Ordre.