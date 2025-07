Nouveau drame à Touba / 02 jeunes sœurs périssent dans l’effondrement d’un mur

Une nouvelle tragédie secoue la ville sainte de Touba. Ce mardi aux alentours de 18h20, dans le quartier de « Yonou Darou Rahmane » , un pan de mur s’est effondré, fauchant la vie de deux jeunes filles innocentes, alors qu’elles rentraient paisiblement de leur école coranique.



Les victimes, Ndeye Daba Niang, 12 ans, et sa cadette Saye Niang, ont été mortellement atteintes sur le chemin du retour, selon des sources locales. Leurs pas les ramenaient au foyer, mais le sort en a décidé autrement, transformant leur trajet quotidien en un drame poignant.



Ce sinistre vient allonger la liste déjà trop lourde des effondrements qui endeuillent Touba. En l’espace d’un mois à peine, 16 personnes ont perdu la vie à la suite de chutes de murs ou d’immeubles fragilisés, suscitant une inquiétude croissante chez les habitants.



Alors que le débat s’intensifie autour de la sécurité des constructions dans la cité religieuse, cet événement tragique rappelle une fois de plus l’urgence de réformes structurelles profondes, mêlées à des actions de prévention et de contrôle* à grande échelle.