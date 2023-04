Nouveau CEMGA : Général Mbaye Cissé, un enfant de troupe aux manettes du commandement des Armées

Il était enfant de troupe. Le général Mbaye Cissé est passé au Prytanée militaire de 1977 à 1985, année où il a décroché son précieux sésame, le bac. C’est en 1988 qu’il a intégré l’École nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès. Il a fait des études à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar où il a décroché ses diplômes civils : certificat de maîtrise en philosophie, certificat d’études supérieures en psychologie et sociologie et un Master 2 en relations internationales.



Il a aussi fourbi ses armes à l’étranger. C’est ainsi qu’il acquiert des connaissances en Cours d’application pratique en France de 1991 à 1995, occupant successivement les postes d’officier observateur artillerie, d’officier de reconnaissance et d’officier de tir au sein de la batterie 105 HM2 Bravo et Alpha. Il est diplômé de l’école d’état-major et de commandement de l’Armée de Terre des États-Unis et breveté de l’école supérieure de guerre de Paris.



C’est à 55 ans que le général Mbaye Cissé est promu au grade de général de corps d’armée. Il est promu comme chef d’état-major des armées (CEMGA). Cet officier réputé et très dynamique dans l’exercice de son devoir de militaire, a fait ses preuves dans les différents théâtres d'opérations où il a eu à servir. Sa nomination à ce poste est très bien accueillie dans le monde de la grande muette. Un homme jovial, souriant mais qui a la rigueur en bandoulière. Un caractère reconnu de tous et témoigné par les hommes qui l’ont côtoyé : officiers, sous-officiers et militaires du rang.



En bon « boy » Dakar, le désormais Général de corps d’armée avec ses 4 galons à l’épaulette fait partie de la 8ème promotion des officiers sortis de l’école nationale des officiers d’active de Thiès. Une formation qui lui a valu l’intégration au sein de l’état-major des armées et de gravir les échelons des nominations entre 2016 et 2023. En 7 ans d’exercice militaire, il est passé de Colonel étant Commandant de la zone militaire numéro 2 en décembre 2016 à général de corps d’armée, chef d’état-major des armées.



Il a eu la promotion du grade de Général de Division et Chef d’État Major particulier du président de la République en octobre 2022 puis CEMGA le 06 avril 2023. Il a été le directeur général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) en juillet 2020. Il a été chef de la Division Études Générales à l’état-major général des armées, où il était chargé des études prospectives. En 2012, il a intégré la mission de l’ONU en République Démocratique du Congo en tant qu’adjoint au chef de la cellule de la réforme du secteur de sécurité.



Ensuite, il a occupé le poste d’officier supérieur adjoint au commandant de la Zone militaire n°3 à Kaolack, avant de rejoindre l’état-major de l’Armée de Terre en tant que Chef de la chaîne des ressources humaines.



L’auteur des ouvrages : « Jambaar 1960-2010 » et de « Opération Fodé Kaba II » en 2001 est reconnu par ses frères d’armes pour son engagement contre les coups d’état et plaide pour la transmission du pouvoir par les voies démocratiques. Un investissement dans l’écriture l’ont permis de remporter plusieurs prix académiques et militaires pour ses recherches et contributions dans les domaines de la géopolitique, la sécurité, la défense et l’histoire militaire.



Un engagement pour la paix et la stabilité dans un pays lui ont valu d’être à plusieurs fois distingués : Officier de l’Ordre National du Lion ; officier Ordre du mérite ; Croix de la valeur militaire avec palme de vermeil ; citation à l’ordre des Armées avec Croix de la valeur militaire -étoile d’argent ; médaille de l’armée de terre ; médaille ECOMOG- LIBÉRIA ; médaille de l’ONU (MONUC/RDC) ; médaille d’argent de la défense nationale (France).