Nommé directeur du CROUS du Sine-Saloum : Les partisans du maire de Sibassor saluent cette décision.

Une grande mobilisation a été initiée hier à Sibassor, à la suite de la nomination du maire, le docteur Ousseynou Diop.



La rencontre était une occasion pour les partisans du maire, les élus de l'arrondissement de Ngothie et des membres de Bby, de manifester leur satisfaction quant à la promotion aux hautes sphères étatiques d'un fils de cette contrée.



Se relayant au micro, les discours des uns et des autres ont été unanimes. Il s'est agi de féliciter le maire de Sibassor et de remercier par ricochet le président Macky Sall par rapport à son choix qui est une grande première depuis l'avènement des communes rurales.