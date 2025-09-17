Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne

La traque des trafiquants de drogue dure s’intensifie dans la capitale. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a mené une opération coup de poing, qui s’est soldée par l’interpellation de deux individus impliqués dans un réseau actif entre Ngor et Ouakam.



L’opération a débuté à Ngor, où les enquêteurs, exploitant un renseignement opérationnel, ont mis la main sur un premier suspect. Ce dernier détenait un sachet contenant dix pierres de cocaïne.



La filière ne s’est pas arrêtée là. Les investigations ont permis de remonter jusqu’à son fournisseur, localisé à la cité Avion de Ouakam. La perquisition de sa chambre a révélé un stock supplémentaire de 38 pierres de cocaïne, ainsi qu’un matériel complet de conditionnement : un plateau, du papier aluminium et un réchaud servant à chauffer la drogue avant sa mise en sachets.



Les deux mis en cause ont été déférés devant le parquet, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et d’éventuelles complicités.