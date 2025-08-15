Nécrologie : Décès du Pr Abdou Salam Fall, sociologue et directeur de recherche à l’IFAN

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est en deuil, suite au rappel à Dieu, ce vendredi matin à Saint-Louis, du Professeur Abdou Salam Fall, éminent sociologue et directeur de recherche des universités à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Titulaire de deux doctorats, l’un en sociologie urbaine obtenu à l’UCAD et l’autre en sociologie économique à l’Amsterdam School for Social Sciences de l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas), le Pr Abdou Salam Fall était le coordinateur du Laboratoire de Recherche sur les Transformations Économiques et Sociales (LARTES – IFAN).

