Nécrologie : Décès du Pr Abdou Salam Fall, sociologue et directeur de recherche à l’IFAN

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est en deuil, suite au rappel à Dieu, ce vendredi matin à Saint-Louis, du Professeur Abdou Salam Fall, éminent sociologue et directeur de recherche des universités à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Titulaire de deux doctorats, l’un en sociologie urbaine obtenu à l’UCAD et l’autre en sociologie économique à l’Amsterdam School for Social Sciences de l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas), le Pr Abdou Salam Fall était le coordinateur du Laboratoire de Recherche sur les Transformations Économiques et Sociales (LARTES – IFAN).
Chercheur reconnu pour ses travaux sur les dynamiques sociales et économiques en Afrique, il laisse derrière lui un héritage scientifique considérable et de nombreux disciples dans le milieu universitaire.
L’enterrement aura lieu à Gaya et les condoléances seront reçues à Dakar, informe une note lue sur la plateforme Ma Revue de Presse.
La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde universitaire et scientifique.
