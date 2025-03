Nécrologie : Décès de l’ex-animateur Hip Hop Guin Thieuss, ce mardi

Le monde de la musique vient de perdre un grand militant du mouvement Hip Hop sénégalais. Il s’agit de Guin Thieuss, ancien animateur de l'émission Génération Urbaine sur la RTS. Selon nos informations, il est décédé ce mardi à l’étranger, des suites d’une longue maladie qui l’a cloué au lit pendant de nombreux mois.



Connu à l’état civil sous le nom de Mamadou Kamité, Guin Thieuss a été un fervent défenseur et promoteur du mouvement Hip Hop sénégalais. Son engagement et sa passion ont marqué des générations d’artistes et de passionnés de cette culture.



Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble du monde du Hip Hop sénégalais, profondément touché par cette perte.