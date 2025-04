Mountaga Sy, l’ex-DG de l’APIX, va adresser une sommation interpellative à Thierno Lo

L’ex-directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) va adresser une sommation interpellative à l’ancien ministre et ex-PCA de la SENTER, Thierno Lo. En effet, Mountaga Sy souhaite clarifier la situation suite aux propos de Thierno Lo. Ce dernier, lors d’une émission sur la chaîne YouTube de SansLimites, a déclaré que le maire d’Aéré Lao est hors du Sénégal. « Il a fui. Il est présentement à l’étranger. J’avais demandé à ce que sa gestion soit auditée avant que je prenne fonction à la SENTER parce que sa gestion ne me convainquait pas. Il y avait beaucoup de choses à dénoncer… », a déclaré Thierno Lo.



Mountaga Sy, qui est d’ailleurs au Sénégal, entend mettre en exécution cette sommation pour obtenir une réponse précise sur les allégations de l’ex-ministre Thierno Lo.