Moscou estime que Trump a fait preuve de "retenue" face à "l'ordure" Zelensky

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a estimé que le président américain Donald Trump et son vice-président JD Vance avaient fait preuve de "retenue" face à "l'ordure" Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lors de leur vive altercation vendredi à la Maison Blanche.



"Je pense que le plus gros mensonge de Zelensky, parmi tous ses mensonges, est sa déclaration à la Maison Blanche selon laquelle le régime de Kiev était seul en 2022, sans soutien. La façon dont Trump et Vance se sont contenus et n'ont pas giflé cette ordure relève du miracle de retenue", a écrit Mme Zakharova sur Telegram.



La porte-parole a encore accusé Volodymyr Zelensky d'être "désagréable avec tout le monde".



"Il mord la main qui l'a nourri", a-t-elle encore raillé à la télévision russe.



"Historique", a pour sa part réagi sur X Kirill Dmitriev, le patron du Fonds russe d'investissement direct - le fonds souverain russe - et un des négociateurs russes dans les pourparlers russo-américains qui se sont tenus le 18 février en Arabie saoudite.



"Pour la première fois, Trump a dit la vérité en face au clown cocaïné", a de son côté raillé sur Telegram l'ex-président russe Dmitri Medvedev, actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe, faisant référence à M. Zelensky.



Sur X, et en anglais, M. Medvedev a qualifié Volodymyr Zelensky de "porc isolent".



"Le porc insolent a finalement reçu une bonne baffe dans le Bureau ovale", a-t-il écrit sur le réseau social américain.



Ces réactions russes interviennent après la vive altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, face à la presse, à propos du règlement du conflit avec la Russie.



Cette dispute a provoqué le départ prématuré du président ukrainien de la Maison Blanche et l'annulation de la conférence de presse prévue entre les deux dirigeants qui devait suivre la signature d'un accord-cadre sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes.