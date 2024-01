Mort de l'acteur David Soul, qui incarnait Hutch dans la série "Starsky et Hutch"

L'acteur David Soul, qui a incarné Hutch dans la série américaine "Starsky et Hutch" dans les années 1970 est mort jeudi à l'âge de 80 ans, a annoncé vendredi son épouse Helen Snell.



"David Soul - époux, père, grand-père et frère tant aimé - est mort hier après une vaillante bataille pour la vie entouré de l'amour de sa famille", a déclaré Helen Snell dans un communiqué. Né aux Etats-Unis, David Soul avait obtenu la nationalité britannique en 2004 et vivait à Londres.