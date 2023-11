Mondial U17 : Le Sénégal perd contre le Japon, Amara Diouf et Serigne Diouf blessés !

Après avoir dominé l’Argentine et la Pologne, le Sénégal s’est heurté à la résistance nippone. En effet, les Lionceaux ont été battus (2-0) par le Japon avec un doublé de Rento Takaoka, ce vendredi, au Jalak Harupat stadium. En plus de la défaite, le Sénégal a perdu deux joueurs clés du dispositif du coach Serigne Saliou Dia.



Il s’agit de l’attaquant vedette et capitaine des Lionceaux, Amara Diouf, remplacé vers la 25e minute de jeu et du gardien Serigne Diouf sorti sur civière à la 35e. Une terrible nouvelle pour le Sénégal qui perd beaucoup dans ce match qui était bien parti pour être une promenade de santé. Leurs participation aux huitièmes de finale reste hypothétique. Le staff médical va devoir se prononcer sur la gravité de leurs blessures, dans les heures qui suivent.



Déjà qualifié en huitièmes de finale, le Sénégal termine 2ème du groupe D avec (6 pts, +2), derrière les Argentins (6 pts, +5.) Avec cet exploit, le Japon (6 pts) devrait passer en 8èmes comme meilleur troisième.