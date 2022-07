Mondial Qatar 2022 : Minimum 3.5 millions par journaliste, hors billet et transport interne... (ANPS)

Il faudra au moins disposer d’une somme de 3.5 millions (compte non tenu du billet d’avion et du transport dans la ville) pour pouvoir envisager de se rendre au Qatar (Doha) et y couvrir la coupe du monde de football. Autrement dit, il faudra casser la tirelire pour être de la partie au mondial Qatari.



Face à la presse, le président de l’association nationale de la presse sportive sénégalaise a prévenu les membres de l’Anps de même que les patrons de presse s’agissant des conditions d’hébergement.



« Si vous disposez de l’accréditation il faut aussi que vous ayez l’hébergement. Et, cet hébergement est répertorié… Vous ne pouvez pas venir comme si on était au Cameroun et aller vous-même chercher un hôtel. Il y a des hôtels et des villas mis en place par le Qatar»