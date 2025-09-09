Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe

Dans un match spectaculaire comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal a remporté une victoire cruciale face à la RD Congo (3-2), ce mardi 9 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa . Menés 2-0 en première mi-temps après des buts de Cédric Bakambu (26e) et Yoane Wissa (33e), les Lions de la Teranga ont opéré un retour héroïque grâce à Pape Gueye (39e), Nicolas Jackson (53e) et Pape Matar Sarr (87e) .



Cette victoire permet au Sénégal de grimper en tête du groupe B avec 18 points, devançant désormais la RD Congo qui stagne à 16 points . Le parcours des Lions vers la qualification directe pour le Mondial 2026 est nettement consolidé, témoignant de leur mentalité et de leur profondeur offensive .



Malgré un environnement hostile et une pression congolaise intense, l'expérience internationale des Sénégalais a fait la différence en seconde période . Cette performance renforce également l'invincibilité de l'équipe dirigée par Pape Thiaw, désormais invaincue depuis 25 matches (plus long run au monde).