Mondial 2022 - Matches de barrage contre l’Égypte : Les Lions en regroupement au Maroc à partir du 19 mars…

Les choses commencent à se préciser concernant les matches de barrage qui attendent l’équipe nationale de football du Sénégal en perspective de la Coupe du monde Qatar 2022 prévue du 21 novembre au 18 décembre.



Pour l’affiche prévue entre les champions d’Afrique en titre le Sénégal, contre les vice-champions, l’Égypte, en manche aller et retour (25 et 29 mars), la fédération sénégalaise de football prépare son programme.



À la suite de la publication de la liste de joueurs, attendue le vendredi 18 mars, le sélectionneur national sénégalais, Aliou Cissé, et les Lions sont attendus à partir du 19 mars en regroupement au Maroc entre Rabat et ou Marrakech pour y effectuer leur préparation. Une grosse logistique devrait aussi être déployée par la Fsf pour une préparation optimale de ces joutes décisives quant à la participation à la prochaine coupe du monde.



Les joueurs vont rester en terre marocaine jusqu’au 23 mars au plus tard, avant de s’envoler vers l’Égypte à deux jours de la rencontre. Aliou Cissé aura donc une bonne séance d’entraînement au Caire, avec son groupe au complet, si tout se passe bien…