Mines : Endeavour Mining annonce une bonne nouvelle au bénéfice des fournisseurs locaux

Endeavour Mining, en partenariat avec la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM), annonce le lancement officiel de l’Accélérateur du Contenu Local. Cette initiative vise à renforcer l’intégration des fournisseurs locaux dans la chaîne de valeur du secteur minier ouest-africain, en leur proposant un accompagnement sur mesure ainsi qu’un appui stratégique pour soutenir leur développement.







Un catalyseur pour les économies locales







En réunissant entreprises minières, institutions financières, fournisseurs locaux et l’EFEDCOM au sein d’une même plateforme, l’Accélérateur du Contenu Local ambitionne d’amplifier davantage les efforts du secteur minier en faveur des fournisseurs locaux.







S’exprimant à l’occasion du Sommet inaugural des 3 et 4 avril à Abidjan (Cote d'Ivoire) , qui a réuni les principales parties prenantes de l’Accélérateur et marqué son lancement officiel, Hawahou Guillaume, Vice-présidente senior chargée de la chaîne d’approvisionnement chez Endeavour Mining s’est exprimé à l’occasion : « Pour renforcer notre impact et structurer les efforts du secteur minier autour du contenu local, nous avons jugé essentiel de mutualiser les initiatives et de créer une plateforme régionale. C’est ainsi qu’un partenariat s’est noué entre la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM) et Endeavour Mining, donnant naissance à l’Accélérateur du Contenu Local. »







Pour Adama Soro, Président de la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM), le « plaidoyer auprès des décideurs sur les lois et réglementations minières est une mission essentielle de la Fédération. Résolument engagée aux côtés des acteurs miniers pour renforcer le développement du contenu local, l’EFEDCOM s’associe à l’Accélérateur du Contenu Local car ce levier stratégique correspond à un axe majeur de ses actions prioritaires pour le développement du secteur minier ouest-africain. »











Une feuille de route structurée en trois grands axes







La mise en œuvre de l’Accélérateur du Contenu Local repose sur trois axes majeurs notamment le développement et l’intégration des fournisseurs locaux en favorisant la création d’emplois et en les accompagnant par la formation, le transfert de compétences et l’assistance technique. L’objectif est d’améliorer leur compétitivité ainsi que leur conformité aux standards internationaux. L’accès au financement et à la gestion des risques en collaboration avec des institutions financières partenaires, tout en assurant une meilleure gestion des risques liés à leur performance et à leur croissance. Enfin, le plaidoyer collectif pour l’harmonisation des politiques et des standards sectoriels qui permettrait d’aligner les réglementations, d’uniformiser les standards et de créer un environnement propice à une industrie minière plus inclusive et compétitive.