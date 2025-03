Mimi Touré égratigne Mansour Faye : « Pas de Air Yolékou pour les carnassiers de nos finances publiques ! »

La présidente du Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance (MIMI) a profité d’un bon moment pour titiller l’ex-ministre des Transports, Mansour Faye, interdit de sortie du territoire sénégalais. Ce lundi, Mansour Faye a été refoulé à l’aéroport de Diass suite à des instructions des autorités qui lui ont été signifiées sur place.



« L’article 33 du Code de procédure pénale stipule clairement que si une enquête est ouverte, "le procureur procède ou fait procéder à tous les actes utiles à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale". Si les auteurs de carnages financiers sur nos deniers publics prennent la fuite (Yolékou), le procureur poursuivrait qui alors ? », a déclaré d’emblée l’ancienne ministre de la Justice, actuellement haut représentant du président de la République.



Dans le cadre de ses enquêtes, Aminata Touré indique que « le procureur est tout à fait en droit d’exiger le maintien sur le sol du Sénégal de toute personne d’intérêt ». « Le rapport explosif de la Cour des comptes du 22 août 2022 sur la gestion des fonds Covid-19 a été transmis au procureur par... Macky Sall lui-même. Les auteurs des détournements, pendant que nos concitoyens tombaient malades et que certains mouraient, doivent répondre de leurs actes ! », a rappelé l’ancienne Première ministre.