Microfinance : le Marocain Amifa débarque au Sénégal

Après avoir conquis des banques sénégalaises et gagné des parts de marchés dans des domaines aussi stratégiques que les assurances et bâtiment, les Marocains concurrencent des réseaux comme Pamecas et le Cms.

En clair, Dakaractu a appris que Amifa (Atlantic microfinance for Africa), filiale du groupe Banque populaire, vient d’obtenir son agrément pour lancer ses activités au pays de la Teranga.

Cette structure de microfinance est déjà présente en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry et au Mali.