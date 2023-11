Micro-trottoir chez les Tarkinda de SITEU :« Lac 2 day Niak… roi des arènes bi lagnou Beug !

À moins d’une semaine du combat de lutte entre le lutteur de Guédiawaye, Lac de Guiers 2 et son adversaire venant de Diamaguene, Siteu, les supporters de ce dernier sont confiants. Un micro-trottoir effectué aux environs de Diamaguéne - Sicap Mbao a permis de se rendre compte de la ferveur grandissante qui prévaut dans son fief, à quelques jours de ce duel très prometteur. Les « Tarkinda » comme on surnomme les supporteurs de Siteu, sont surexcités et sûrs de leur champion qui les a déjà rassurés, d’après eux…





Mouhamadou Moustapha Gaye