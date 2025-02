Micro-trottoir à Liberté 6 : combat Ama vs Franc après les derniers réglages / pronostics…

Le grand jour approche pour l'affrontement tant attendu entre Ama Baldé, le fils de Falaye Baldé, et le poulain du roi des arènes Modou Lo, le redoutable Franc. Après avoir fait sensation lors de leur conférence de presse, les deux lutteurs sont désormais prêts à en découdre, et la tension monte à chaque heure qui passe.

À quelques heures du combat, Dakaractu a pris la direction du rond-point Liberté 6 pour recueillir les avis de plusieurs passionnés de lutte qui ne cessent de débattre sur l’issue du combat.

Certains amateurs, comme Abdou Niang, un vendeur de chaussures, affirment que si Ama Baldé ne prend pas garde, Franc pourrait bien lui asséner un coup décisif et provoquer une chute rapide. « Si Ama ne fait pas attention, Franc va lui donner un coup qui le terrasser », confie-t-il, estimant que la puissance de Franc pourrait faire la différence. Pour lui, le poulain de Modou Lo semble avoir l'avantage en terme de force brute ce qui pourrait lui servir en cas de lutte rapprochée. D'ailleurs, il souligne que Ama devrait plutôt miser sur son mental et son expérience plutôt que sur la force brute.

Cependant, d'autres voix s'élèvent pour soutenir le champion de Pikine. Baye Fall Ngagne, également vendeur de chaussures, reste fermement convaincu que le fils de Falaye Baldé va écraser son adversaire : « Moi c’est Ama, c’est lui que je supporte et je sais qu’il va le terrasser. J'ai beaucoup espoir en lui. » Des supporters fervents qui croient en la détermination d'Ama, malgré les doutes de certains analystes. Pour Mouhamed, un conducteur de passage, le combat ne sera même pas très long : « Je suis avec Ama, je prie pour qu’il signe une belle victoire. Je pense que ce combat sera rapide. »

Un partisan acharné de Modou Lo, Bamba, mise tout sur la victoire de Franc. « Moi, je suis fan de Modou Lo et c’est sur son poulain que je mise. Franc est plus fort, plus technique et plus puissant, il est meilleur dans tous les domaines qu'Ama », affirme-t-il avec assurance. Selon lui, l'expérience de Franc dans la lutte simple fera la différence sur le ring. Cependant, il est clair que l'issue de ce combat suscite beaucoup de passion et d’espoir chez les supporters des deux camps.

Ama ne manque pas non plus de partisans au rond-point de Liberté 6, où plusieurs vendeurs de téléphone, comme ceux assis sur un banc, croient fermement à sa victoire. « Ama va vaincre, on est de Pikine, et c’est lui qu’on supporte. Il est plus confiant que Franc », déclarent-ils, insistant sur la confiance et l'énergie que leur champion dégage. Mais parmi ceux qui observent de loin, certains préfèrent ne pas prendre position, comme Nogaye Sow, une laobé qui souhaite seulement que le meilleur l’emporte. Enfin, Astelle Sow, une fervente supportrice de la famille Baldé, conclut avec prudence : « Nous, on est avec la famille de Falaye Baldé, et même si nous savons que Franc est fort, avec patience et prudence, on va le terrasser. »