Météo : Des pluies attendues à Dakar cet après-midi et sur l'ensemble du territoire national

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) prévoit des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sur Kédougou, Tambacounda, Kaffrine, Koungheul, Linguère, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick et Thiès.



Dans ses prévisions pour ce dimanche, l'agence informe que ces intempéries pourraient s'étendre vers Dakar et Mbour en début d'après-midi et se poursuivre jusqu'en soirée. Dans le Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap-Skirring), des averses de pluie sont également prévues durant l'après-midi et la soirée.



L'ANACIM précise que la mention "orages et pluies" peut signifier que ces deux phénomènes sont prévus. Ils peuvent survenir ensemble, mais il arrive qu'un seul se manifeste selon la dynamique de l'atmosphère et la localisation géographique.