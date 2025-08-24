Météo : Des pluies attendues à Dakar cet après-midi et sur l'ensemble du territoire national


Météo : Des pluies attendues à Dakar cet après-midi et sur l'ensemble du territoire national
L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) prévoit des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sur Kédougou, Tambacounda, Kaffrine, Koungheul, Linguère, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick et Thiès.

Dans ses prévisions pour ce dimanche, l'agence informe que ces intempéries pourraient s'étendre vers Dakar et Mbour en début d'après-midi et se poursuivre jusqu'en soirée. Dans le Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap-Skirring), des averses de pluie sont également prévues durant l'après-midi et la soirée.

L'ANACIM précise que la mention "orages et pluies" peut signifier que ces deux phénomènes sont prévus. Ils peuvent survenir ensemble, mais il arrive qu'un seul se manifeste selon la dynamique de l'atmosphère et la localisation géographique.
Autres articles
Dimanche 24 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Exclusivité - Affaire mairie de Dakar: Les dessous d’une réunion secrète entre Khalifa Sall et Barthélémy Dias

Exclusivité - Affaire mairie de Dakar: Les dessous d’une réunion secrète entre Khalifa Sall et Barthélémy Dias - 23/08/2025

[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025

[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025 - 23/08/2025

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA - 23/08/2025

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge - 23/08/2025

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées - 23/08/2025

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août - 22/08/2025

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé - 22/08/2025

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux - 22/08/2025

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des "SERAS" appellent à l'aide - 22/08/2025

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage - 22/08/2025

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge - 22/08/2025

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface - 22/08/2025

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés - 21/08/2025

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat »

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat » - 21/08/2025

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang - 21/08/2025

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants - 21/08/2025

Expropriation XXL : La SR débusque une bamboula à plus de 2 milliards de Fcfa

Expropriation XXL : La SR débusque une bamboula à plus de 2 milliards de Fcfa - 21/08/2025

« La reine des voleurs de bétail » : une jeune femme de 24 ans à la tête d’un gang démantelé à Mbour

« La reine des voleurs de bétail » : une jeune femme de 24 ans à la tête d’un gang démantelé à Mbour - 21/08/2025

Haute Cour de justice : 86 jours de silence, le mystère autour de l’audition de Mansour Faye

Haute Cour de justice : 86 jours de silence, le mystère autour de l’audition de Mansour Faye - 21/08/2025

Affaire Arcelor Mittal – Sénégal : le pacte secret qui enferme la souveraineté dans une nébuleuse d’acier et de dollars

Affaire Arcelor Mittal – Sénégal : le pacte secret qui enferme la souveraineté dans une nébuleuse d’acier et de dollars - 21/08/2025

Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature

Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature - 20/08/2025

Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations

Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations - 20/08/2025

Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans

Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans - 20/08/2025

L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge

L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge - 20/08/2025

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer - 20/08/2025

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés - 19/08/2025

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime »

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime » - 19/08/2025

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall .

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall . - 19/08/2025

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation - 19/08/2025

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65)

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65) - 18/08/2025

RSS Syndication