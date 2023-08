Mère Afrique, on nous divise encore ! Par Dr. Massamba Guèye

Le véritable panafricanisme s'affranchit des pays nés de la conférence de Berlin, dite aussi la

conférence de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 à

Berlin. C’est elle qui marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la

division de l'Afrique !

Frères et sœurs africain.es, on nous divise encore et nous acceptons encore ! Pourquoi ? Sommes-

nous contraint.es d'être toujours infantilisé.es ? Mère Afrique, nous sommes encore divisés !

Pourtant, nos continuités culturelles et territoriales sont notre seule réalité et absolue force. Elles

fondent notre unité consacrée. Gardons donc à l’esprit que les frontières que nous revendiquons

fièrement, aujourd'hui, nous ont été imposées par le colon à l'inhumaine conférence de Berlin.

Nous opposer alors à cause d'elles, est la pire façon de nourrir le néocolonialisme par nous-

mêmes. Cette "fierté nationale" que chacun.e de nous brandit à la face de ses semblables

africain.es est à la limite du ridicule! Ce qui nous lie est au-delà de ces bouts de tissus qu'on

exhibe l'un contre l'autre. Le vrai combat est ailleurs. Il est dans la reconquête sincère de notre

unité pour une Afrique libre de tout parrainage international et tout tutorat de quelque forme que

ce soit.

Notre destin d'Africain.es ne peut pas être de passer éternellement de maitres en maîtres

colonisateurs et de s'en glorifier. Il est plutôt dans la reconnaissance, en chaque africain.e, d'un

frère ou d'une sœur d'histoire et de communauté d'avenir. Tout le reste n'est que prolongement de

la colonisation mentale. Actuellement, chacun.e de nous brandit, en Afrique de l'Ouest, dans le

Sahel et ailleurs, "son" drapeau pour plaire au nouveau roi. Le roi est mort, vive le roi ! Jusqu'à

quand ? Nous sommes africain.es avant d'être une photo sur un passeport national. C'est ce qui

doit donner sens à notre vie et à notre action. On nous divise et nous acceptons encore de nous

affaiblir oubliant que, par-delà leurs frontières culturellement et historiquement insensées, vivent

les mêmes familles parlant les mêmes langues, partageant les mêmes rites, jouant des mêmes

instruments tout en portant les mêmes blessures historiques. Aucun chef, aucun slogan, aucune

haine ne doit nous le faire oublier. C'est parce que nous avons la chance d'être africain.es que

nous nous situons sur une partie de sa terre. "Nos" petites frontières coloniales que nous

revendiquons sont les ennemies réelles du développement de l'Afrique car elles sont le terrier des

nouveaux roitelets qui mèneront de fausses guerres dont nous serons encore la chair à canon ! Je

refuse.

Je l'avais déjà écrit et je le répète ici. Je n’étais pas à Berlin. Je ne construirai pas ma haine sur le

discours de l’autre. Je n’étais pas à Berlin, mon père non plus, ma mère, non plus, mon grand-

père, non plus, ma grand-mère, non plus. Je ne suis pas concerné par leurs décisions de haines

inhumaines comme je n’étais pas convié à la table des charognards, griffes dehors, corps penchés

sur la chair de ma chère AFRIQUE ! Je ne reconnais pas les stigmates de leurs plumes laissées

sur la feuille dite AFRIQUE. Je n’étais pas à Berlin à votre conférence ni aucun des miens

d’ailleurs ! Mais vous, venus d’ailleurs, aviez décidé de faire de mon Pays des pays. Je ne

reconnais pas vos pays et vos frontières, je les vis malgré moi mais je ne me plierai pas à votre

jeu perfide. Ma conférence est Kurukang Fuga ! Ma charte est celle du Mandé ! Mes droits y sont

consacrés ! AFRIQUE, en toi je crois. Je n’étais pas à Berlin, ses décisions ne m’engagent point !

Aujourd'hui, on nous divise encore et nous acceptons sous prétexte de toxiques fausses querelles

de voisinage inventées de toutes pièces ! Tout cela frise le Ridicule ! Ressaisissons-nous, c’est

encore possible !

J'ai dit !



Dr Massamba GUEYE « La Bouche de l’Afrique ».

Manager-Fondateur de la Maison de l'Oralité et du Patrimoine KËR LEYTI.



#nayrafet !