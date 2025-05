Mercure, encens et illusion policière : un faux agent cueilli à Zac Mbao après une escroquerie mystico-financière de 20 millions

La supercherie a pris fin ce samedi 17 mai 2025 à Zac Mbao, où le Commissariat d’arrondissement a procédé à l’arrestation d’un individu pour une série de délits pour le moins troublants : association de malfaiteurs, usurpation de fonction, escroquerie, charlatanisme et vol.







Tout a commencé lorsqu’un émigré sénégalais vivant en Italie, de passage au pays, a porté plainte après avoir été victime d’une escroquerie bien ficelée. Le plaignant, mis en relation avec le suspect par l’intermédiaire de son cousin, a confié avoir remis 20 millions de francs CFA à ce dernier. Le but ? Être mis en contact avec un “marabout” prétendant pouvoir multiplier de l’argent grâce à une mystérieuse combinaison de mercure et d’encens.







Conduit aux Almadies chez ledit marabout, la victime s’est vue remettre un parfum qu’elle aurait inhalé avant de “perdre tout contrôle”. Dans cet état second, elle aurait remis 3,5 millions de FCFA au marabout, en présence du mis en cause.







L’enquête a permis d’établir que le mis en cause faisait croire à ses victimes qu’il était un policier. Lors de son interpellation à son domicile situé à la cité police de Zac Mbao, les éléments ont retrouvé :







une tenue complète avec écusson de la police,

une paire de menottes,

une arme factice,

un badge frappé du baobab national,

une paire d’épaulettes d’agent de police 2V,

deux ceinturons,

un tonfa,

une radio factice,

quatre téléphones dont un iPhone,

une carte de membre de l’Association des policiers retraités,

ainsi qu’une somme de 1.120.000 FCFA.









Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits, admettant avoir volé les effets policiers à son voisin. Il a été placé en garde à vue sur instruction du Procureur. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et d’autres victimes de cette combine mêlant rituels mystiques et usurpation d’identité.