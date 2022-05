Mercato : Bamba Dieng restera à Marseille la saison prochaine.

Alors que nous vous annoncions ces derniers mois qu’il était poussé vers la sortie, Bamba Dieng a annoncé dimanche, en marge de la soirée de l’UNFP, qu’il ne bougerait pas de l’OM cet été.



En quête de liquidités pour améliorer ses finances, l’OM cherche à vendre des joueurs depuis plusieurs mois, et certains éléments tels que Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda ou encore Bamba Dieng sont d’ailleurs assez proches d’un départ. L’attaquant sénégalais de 22 ans, qui fait partie des grandes révélations de la saison à l’OM, était notamment courtisé par Newcastle durant le mercato hivernal, mais son avenir semble désormais fixé.



Interrogé dimanche soir à l’occasion des Trophées UNFP, où il a été lauréat du plus beau but de la saison en Ligue 1, Bamba Dieng a fait une annonce très claire sur son avenir à l’OM : « Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine », a tout simplement lâché l’attaquant sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM...